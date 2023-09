Oktoobris saab Tallinnas taas kõikidel trammiliinidel sõita

Abilinnapea Vladimir Svet selgitas, et praegu ajutise trammiliini tuleviku osas saab lõplikke plaane teha alles siis, kui saab koguda ja võrrelda andmeid olukorras, kus kogu tavapärane trammiliiklus on töös. „Ajutine trammiliin nr 6 on seni näidanud, et nõudlus Koplit ja Pärnu maanteed ühendava trammiliini järele on olemas. Raske ennustada, kui suur osa sellest inimeste liikumisest saab nüüd kaetud tavapäraste trammiliinidega. Igal juhul töötame selle nimel, et sel trajektooril trammiliiklust jätkata, ning analüüsime andmeid ja teeme otsuseid nende pinnalt,“ ütles Svet.