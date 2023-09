RIIGI VASTU KOHTUSSE?! Kohalikud omavalitsused saatsid riigieelarve pikalt

Regionaalminister Madis Kallas saatis reedel, 22. septembril rahandusminister Mart Võrklaevale allkirjastatud läbirääkimisprotokolli asemel allkirjastamata kokkuvõtte. Seal on ülevaatlik tabel, mis kajastab kohalike omavalitsuste tulubaasi ja toetuste eeldatavaid suurusi nii 2024. kui ka kaugematel aastatel. Tabelis on 14 juhul märgitud, et summade osas jäädi eriarvamusele, ning vaid kaheksal juhul jõuti kokkuleppele.