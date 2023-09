Kümmekond aastat tagasi, 9. mai eel, kirjutasin artikli kohalikule venekeelsele väljaandele. Tolles artiklis ma veenvalt kirjeldasin, et nn Georgi lint on tegelikult [ka] nn Vene vabastusarmee sõjaline sümbol. Tuletan meelde, et see koosnes nõukogude (vene) sõduritest, ohvitseridest ja kindralitest, kes teise maailmasõja ajal läksid natsi-Saksamaa poolele. Need armee sõjaväelased koos saksa relvavendadega võitlesid punaarmee vastu.