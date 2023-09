Narva loobus spetsialiste meelitama pidanud üürimaja ehitusest saunakeskuse kasuks

„See on sõnum, et Narva võib-olla ei olegi nii väga linna poolt väljastpoolt inimesed oodatud. Me oleme äsja alustanud kooliga, kus meil on pooled õpetajad tulnud väljastpoolt ja korterite leidmine ei olnud kerge,“ kommenteeris Narva eesti gümnaasiumi direktor Irene Käosaar.