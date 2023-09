Autodele kleebitud tekst „Ma olen venelane“ tekitab konflikte: üks grupp loopis Lasnamäel kividega Ukraina lipuga akent

Politsei liiklusjärelevalvetalituse juht Taavi Kirss ütles, et laupäeval tekkis Lasnamäel konflikt, kui Ümera tänaval parkis auto kirjaga „Ma olen venelane“. „Autot nähes tõsteti kortermaja aknale Ukraina lipp, mispeale grupp inimesi hakkas kortermaja aknasse kive viskama. Mõni aeg hiljem oli auto klaasil olnud tekstilt eemaldatud ka üks täht. Politsei selgitas auto omanikule, et autole kleebitud sõnum on provokatiivne ja see tuleb eemaldada.“ Autojuht nii tegigi.