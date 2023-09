SÜDAMETU JÕHKARD: ema piinas oma vastsündinut, kuid sai karistuseks vaid kuu aega vanglat

Politsei külastas Sharday McDonaldi kodu 28. oktoobril 2021 ja avastasid, et naine piinab oma vastsündinut. Politsei sõnul naine eitas, et ta üritas oma last uputada, kuid siis leiti fotod sellest, kuidas ta oma last veega piinab. Ta valas vett oma lapse näole, mis oli riideesemega kaetud. Lisaks pani ta oma beebi sügavkülmikusse.