OTSEBLOGI | Ungari välisminister: uued Venemaa-vastased sanktsioonid toovad Euroopale rohkem kahju kui Venemaale

Ukraina president Volodõmõr Zelenskõi nimetas Telegrami postituses uuendatud vabakaubanduslepingu allkirjastamist Kanadaga Ukraina ülesehitamise aluseks. „Kanada on üks meie suurimaid annetajaid, see on väga oluline,“ ütles Zelenskõi.

„Uusi Venemaa-vastaseid sanktsioone pole vaja, sest need toovad Euroopale rohkem kahju kui Venemaale,“ ütles Ungari välisminister Peter Szijjarto reedel antud intervjuus Vene riigimeediale TASS. Szijjarto ütles, et Ukraina teravilja tarned Kesk-Euroopa riikidesse hävitavad nende põllumajandussektori.

Ukraina sõjavägi kinnitas, et korraldas raketirünnaku Venemaa Musta mere laevastiku peakorterile Krimmis Sevastopolis, nimetades seda edukaks tabamuseks. Sevastopol on annekteeritud poolsaare üks suurimaid linnu ja rünnak toimus ajal, kui Kiiev on viimase kuu jooksul hoogustunud rünnakuid Vene sõjaväebaaside ja muude rajatiste vastu selles piirkonnas.

Ukraina president Volodõmõr Zelenskõi kritiseeris reedel Kanada parlamendi ees peetud kõnes Venemaa sissetungi, öeldes, et Moskva agressioon peab lõppema Ukraina võiduga. Zelenskõi kohtus ka Kanada peaministri Justin Trudeauga, kelle sõnul tugevdab Ottawa majandussidemeid Ukrainaga.

Zelenskõi kohtus neljapäeval Valges Majas president Joe Bideniga, kui USA teatas Ukrainale uuest toetuspaketist, mis sisaldab 128 miljonit dollarit julgeolekuabi ning 197 miljonit dollarit relvi ja varustust.