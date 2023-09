JUHTKIRI | Tordiga Keskist Isamaasse. Kui ideed enam ei klapi, tulebki oma indu mujal rakendada

Keskerakonna saatusest on palju lõksutatud, kuid endiselt on fakt see, et tegu on ühe suurema ja vanema erakonnaga Eesti parteimaastikul. Et uue juhiga read muutuvad, oli väga ootuspärane. Keskerakond kui tugev, venekeelset vähemust ka liikumise KOOS laadsete Kremli jutupunktideta hõlmav erakond parandab kogu Eesti elanikkonna ühiskondlikku ellu kaasatust.

Kõlvart valiti ausatel valimistel seda juhtima, pärast erakordselt veenvalt peast esitatud valimiskõnet. Juht peabki selline olema, suutma õhust inimesi motiveerida. Jääb näha, kas lõhed ujuvad erakonnast eemale (teistesse parteidesse) või on käes paratamatu hääbumine.

Ka varem on suured ja kunagi võimsad erakonnad oma aja ära elanud – meenutagem Koonderakonna lõppu, Rahvaliidu sumbumist märksa käredamasse EKREsse ja Mõõdukate muundumist sotsideks. Variatsioone Isamaa / Res Publica / nende liidud ei hakkaks siin meelde tuletamagi – need on erakonna dokfilmi „Rodeo“ väärilised.

Erakond peaks olema ühtemoodi mõtlevate ja selle nimel teotahet üles näitavate inimeste kogum. Kui ideed enam ei klapi, tulebki oma indu mujal rakendada. Selles osas müts maha tegelaste ees, kes kavatsetu ausalt teoks on teinud.