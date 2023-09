Inuiti naine kliimamuutustest: oleme vana kohanemisvõimeline rahvas, aga nii kiiresti me ei jõua kohaneda

„Põhiline üllatus oli pidevalt see, et ilmastikuolud muutusid ülikiiresti. Ka moodsad satelliidiandmed ja -fotod võivad sel hetkel, kui nad sinuni jõuavad, juba vananenud olla. See tähendab, et pead ikkagi kõigeks valmis olema ja ise hakkama saama,“ ütlevad Admiral Bellingshauseniga Loodeväila läbinud Tiit ja Maris Pruuli.