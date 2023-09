SÕJAKOKKUVÕTE | Vene laevastiku Musta mere peastaap sai pihta

Eesti kaitseväe luurekeskuse ülema kolonel Ants Kiviselja sõnul on Vene sõjavägi oma isikkoosseisu viimase vindini ära kurnanud. Ukraina üksused peavad lahinguid Vene vägedega Novoprokopivka ja Verbove asulate lähistel. Vene relvajõud on toonud täienduseks üksusi teistest rindelõikudest, eelkõige nn eliitüksusi ja mõned Spetsnazi üksused. Need on ümber rühmitumas, et peatada ukrainlaste liikumine Melitopoli suunal. „Eliitüksuste liigutamine sinna suunda ilmestab hästi olukorda, et Vene relvajõudude juhtkond on aru saanud Ukraina pealetungi taktikalise edu võimalusest seal piirkonnas,“ märkis Kiviselg. „Tõenäoliselt sunnib olukord Venemaad võtma suuremaid riske ka õhuväe kasutamiseks lahingutsoonis ning kompenseerima ebaedu intensiivsema kaugtule kasutamisega.“ Sellist edu, millega Ukraina suudaks Krimmi maismaakoridori täielikult läbi lõigata, on koloneli sõnul siiski lähiajal keeruline saavutada.