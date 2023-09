Läti ja Eesti teevad koole riigikeelseteks: lõunanaabrite koolireform sai Euroopa kohtus õiguse

„Meie jaoks inimõiguste kohtu otsus on igal juhul toetav ja vajalik. Sarnasel teemal menetlusi võib ka meil tulevikus ette tulla. See ei ole sugugi keelepõhine küsimus, vaid inimõiguste küsimus on see, et meie ülesanne on tagada kõigile emakeele ja kultuuri õpe. See on meil plaanis, kõikide rahvuslik identiteet ja kultuur peab olema toetatud,“ ütleb haridusministeeriumi eestikeelsele õppele ülemineku juht Ingar Dubolazov.