TULEKUL KÕIGE SOOJEM AASTA? El Niño toob kannatusi lõunamaalastele, pehme talve eestlastele

Boonusena usuvad teadlased, et seekordne El Niño saab olema ajaloo kõige soojem ning ühtlasi ka kulukam. „Usutavasti lisab El Niño juurde mõjudele, mida juba niigi avaldavad üleilmsetele toiduhindadele Venemaa taganemine Musta mere viljaleppest ning India riisiekspordi keeld,“ prognoosib Financial Times. Teisisõnu: ei maksa eriti loota, et lähitulevik tekitaks erilist rõõmu toidupoes käia. Eriti neile, kes juhtuvad elama lõunapoolkeral.