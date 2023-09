„SINA, SOTS, PEA SUU KINNI!“ Marko Kadanik: puudlikultuur valitsuses. Kompromiss on see, et tehakse nii, nagu Reformierakond tahab

Demokraatia on tore asi, kõik saavad kaasa rääkida. Nii on see paberil. Kuidas paljukiidetud demokraatia Eesti praktikas välja näeb, näitasid väga selgelt hiljuti lõppenud eelarvekõnelused. Opositsiooni ja rahva häält ei kuula valitsusliidu juhtoinad niikuinii, ehkki presidentki on seda kohustust neile meelde tuletanud. Nüüd on nad asunud „korrastama“ suhteid ka võimuliidu sees.