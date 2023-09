SÜGISE ALGUS | Georg Malvius: selle mõrkjasmagusast ilust on inspiratsiooni ammutanud paljud kunstnikud, kätkedes aastaaja hingesööbivat olemust

Esmalt lehed. Nad hakkavad värvi muuta, nagu oleks otsustanud osaleda heitlehiste puude moevõistlusel. Punased, kollased ja oranžid toonid on täies väes ja tahes-tahtmata tekib mõte, et puud tahavad lihtsalt uhkeldada. „Vaadake mind,“ ütlevad nad. „Ma olen oma sügisrüüs nii võrratu!“ Aga just siis, kui sa seda puude moesõud imetled, otsustavad needsamad lehed otsekui langevarjuga maa poole söösta. Mis see on, kui mitte suurejooneline trotsiakt? Nüüd näeb su varem nii laitmatu muru välja, nagu kandideeriks rollile „Pähklipureja“ lehisversioonis.