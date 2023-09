ÕÕVASTAVAD LOOD EESTI PUURIKANALATES: „Nägin iga päev lindude kannatusi ja piinarikast surma, see oli nagu õudusunenägu.“

„Vaatepilt, mis mulle Eesti suurimates puurikanalates avanes, oli pärit nagu õudusunenäost,” ütleb Mirjam Näkk, kes töötas tänavu kolme suurema munatootja juures, saamaks teada, mis toimub suletud uste taga. Loomakaitseorganisatsiooni Nähtamatud Loomad liige oli näinud videoid välismaistest puurikanalatest, kuid Eesti farmides nähtu oli kohati veelgi hullem. Salvestuste toormaterjali on näinud ka zooloog ja riigikogu liige Tiit Maran, kes kinnitab, et see on õõvastav.