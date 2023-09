RAHA ROHEPÖÖRDEKS: Euroopa Komisjon kiitis heaks Eesti taotluse taaste- ja vastupidavusrahastust 286 miljoni euro väljamaksmiseks

Euroopa Komisjoni president Ursula von der Leyen ütles: „Meil on täna Eestile häid uudiseid! Oleme vaadanud läbi esimesed reformid ja investeeringud, mis Eesti on oma taastekava alusel ellu viinud, ning järeldame selle põhjal, et tingimused Eestile 286 miljoni euro väljamaksmiseks on täidetud. Nüüd on vaja, et ka liikmesriigid kinnitaksid meie hinnangut. Edusammud on käegakatsutavad. Eesti on muutnud oma energeetikasektori keskkonnasõbralikumaks ja edendanud töötajate digioskusi. Samuti on astutud samme selleks, et tugevdada ettevõtete üleilmset konkurentsivõimet ja parandada maapiirkondades juurdepääsu tervishoiuteenustele.“