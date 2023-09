RAADI KALMISTU 250: esimestena maeti lapsed ja tinavalamismeister. Kui rängalt on kurikaelad seal hauarahu rikkunud?

Eestimaal ei imesta keegi vene, saksa või juudi surnuaia üle, küll on mõnevõrra üllatav, et Raadil on olnud ka muhameedlaste kalmistu. Kui palju moslemeid on Tartus elanud ja sealt Allahi juurde suundunud, on ajaloo hämarusse jäänud. Aga kui oli kalmistu, siis küllap olid ka moslemid.