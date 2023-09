Eluaegne Office 2021 ainult 24,25 euro eest! Tutvu Godeal24 sügismüügiga!

Vahel võib olla tunne, et ei jõua tehnoloogia arenguga sammu pidada, kuid samas on vaja, et arvuti kasutamine oleks võimalikult mugav ja uuenduslikest lisafunktsioonidest küll ilma ei tahaks jääda. Kui olete pead murdmas, kas jääda truuks vanale ja usaldusväärsele Office 2019-le või seda uuendada, siis just praegu on selleks õige aeg!