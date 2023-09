VIDEO | Kolonel Ants Kiviselg: me näeme pidevalt, et Vene relvajõud jätavad ära planeeritud sündmusi

Lahingute raskuskese püsib jätkuvalt Zaporižžja oblastis Orihhivi suunal Robotõne küla lähistel, kus Ukraina jätkab süstemaatiliselt Vene kaitserajatiste puhastamist. Ukraina üksused peavad lahinguid Vene vägedega Novoprokopivka ja Verbove asula lähistel.

„Siiani on lahingutes peamiselt osalenud jalaväe taktikalised üksused, mis on sobilikud just kindlustatud rajatiste vallutamiseks. Ukraina on saavutanud kontrolli mitme olulise kõrgendiku üle Novoprokopivka lähistel, mis loob eeldused edasiseks kiiremaks läbimurdeks ka soomustehnikaga üksustele,“ seletas Kiviselg.

Vene relvajõud on eelnevatel nädalatel toonud täienduseks üksusi teistel rindelõikudelt, eelkõige on ära toodud nn eliitüksused nagu 76. ründedessantdiviis, 7. mägiründedessantdiviis ja mõned Spetsnazi üksused. Need on rühmitumas ümber Tokmaki kaitseks, et peatada Ukraina Melitopoli-suunaline liikumine.

„Eliitüksuste liigutamine sinna suunda ilmestab hästi olukorda, et Vene relvajõudude juhtkond on aru saanud Ukraina pealetungi taktikalise edu võimalusest seal piirkonnas,“ märkis Kiviselg. „Tõenäoliselt sunnib olukord Venemaad võtma suuremaid riske ka õhuväe kasutamiseks lahingutsoonis ning kompenseerima ebaedu intensiivsema kaugtule kasutamisega.“

Operatiivtaseme edu, millega Ukraina suudaks Krimmi maismaakoridori täielikult läbi lõigata, on koloneli sõnul siiski lähiajal keeruline saavutada.

Ülejäänud rindelõikudes on olukord püsinud suuremate muutusteta.