JÄRGMINE PEREHEITJA! Tõnis Mölder liitub Isamaaga: Keskerakonna tulevik on Tallinn ja vene valija

Reede varahommikul raputas erakond Isamaa taaskord Eesti poliitmaastikku, kui teatas, et nendega liitub Tõnis Mölder. Keskerakonna volikogu esimees, juhatuse liige ja riigikogu saadik Mölder on enda karjääri üles ehitanud Tallinna linnamasinas, juhtides nii Pirita linnaosa kui ka kureerides abilinnapeana Tallinna kulgu ja ka keskkonnaministeeriumi. See poliitiline kalapüük on Isamaale teine õnnestunud tõmme, millele pandi lõpp-punkt neljapäeval pärast Tallinna linnavolikogu istungit. Eelmise nädala lõpus teatas erakond, et Keskerakonnast liitub nendega Jaanus Karilaid, kes on viimased aastad koos Jüri Ratasega juhtinud nii parteid kui ka Eesti riiki.