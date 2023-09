JUHTKIRI | Valitsuse suured ja väikesed Peetrid: sotsid ja Eesti 200 on jätnud Reformierakonnale vabad käed

Sotside ideed eelarveläbirääkimiste algul olid lennukad, lauale käidi üks maksuvariant teise järel. Kuulsaimaks sai neist pangamaks, kuid peaminister Kaja Kallas lahendas selle moel, mis tekitab küsimuse – kellega ta üldse enne pankadele tulusa „maksurahu“ sõlmimist nõu pidas?

Läänemets marssis selle peale lihtsalt laua tagant minema ja kurtis hiljem, et kompromiss pole see, et teeme nii, nagu Reformierakond tahab. Hiljem selgus, et on ikka küll. Isegi kui üritada kibedat suutäit serveerida võiduna: et siseministri valdkonnas palku ei külmutata (kuigi järgmisel aastal midagi juurde ka ei tule) ja ühtegi töökohta kärpima ei pea.

Sisekriisides suplev Eesti 200 on selles mängus madalat profiili hoidnud. Ka haridusminister Kristina Kallas on püüdnud halva mängu juures head nägu teha, rõhutades valitsuse pressikonverentsil, et teaduse rahastamine jääb samale tasemele (loe: teadusele raha juurde ei anta) ja õpetajad saidki palka juurde (kuigi praktikas see veidi enam kui protsendi suurune palgatõus neid ilmselgelt ei rahulda).

Näib, et mõlemad võimuliidupartnerid on Reformierakonnale tegutsemiseks täiesti vabad käed jätnud. Valitsuse kriitikuid, sh ajakirjandust proovitakse vaigistada seletustega, et keegi ei taha mõista, kui raske on valitsusel ikkagi eelarvega töötada – see olla nagu terasharjadega vihtlemine, lausus Kaja Kallas. Majandus on nii hullus seisus, et jooksvate kulude jaoks oleks vaja laenu võtta. Põhjus – viimase kaheksa aasta liiga külluslikud lubadused.