MIS ON JUHTUNUD AJA JA INIMESTEGA? Maire Aunaste: oleme elanud üle rahaliste võimete. Nüüd elame ka üle ajaliste võimete

Mu isapoolsed vanavanemad 8 km kaugusel Otepääst said elektri majja 1972. aastal. Selleks ajaks oli mu lapsepõlv lõppenud ja seda “ilmaimet“ – elektrit – ma vanaema majast ei mäletagi. Seda mäletan küll, et kogu elu enne elektrit käis päeval päikese käes ja õhtul petrooleumilambi valgel kummipuu all istudes. Söödi, muide, alati köögis. Elutoas, kus oli kaks kitsast põhumadratsitega voodit, söögilaud, ahi ja pikk kitsas puupink truubi ääres moodustasid kogu interjööri. Kõige uhkem oligi kummipuu – paar meetrit kõrge ja sama tumm nagu vanaisa oma päritolust rääkides.