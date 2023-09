SÕJAKOKKUVÕTE | „Teie lõpetage sõda ja president Zelenskõi ei tule siia kõnesid pidama“

Kolmapäeval ÜRO julgeolekunõukogu ees kõnet pidanud Ukraina president (ülal pildil) ei sattunud seal kokku nõukogu alalise liikme Venemaa välisministri Sergei Lavroviga (all pildil). Tõlgi abil kõnelnud Zelenskõi kordas varem ka Eesti presidendi suust kõlanud mõtet võtta agressorriigilt nõukogus vetoõigus – mida Venemaa ka tihti kasutab. Zelenskõi kritiseeris, et võimetuses Ukrainas toimuvale adekvaatselt reageerida on ÜRO maine kahjustada saanud. „Peaassamblee resolutsioonid on selgelt tunnistanud fakti, et selle sõja ainsaks allikaks on Venemaa, kuid ÜROs pole see Venemaa jaoks midagi muutnud,“ rääkis president, väites, et organisatsioon on hakanud tapjatega kompromisse leidma ning tegude asemel ainult retoorikat kasutama. „Inimkond enam oma lootusi ÜRO-le ei pane,“ võttis ta süngelt kokku. Ehkki Lavrov lahkus Zelenskõi kõne ajaks saalist, esitas ta pika ja pahura vastulause. Vassili Nebenzja, Vene suursaadik ÜROs pahandas, et julgeolekunõukogust üritatakse teha ühe mehe püstijala-show'd. Istungit juhtinud Albaania peaminister Edi Rama aga vastas selle peale: „Eks sellele on lahendus olemas, kui minuga nõustute – teie lõpetage sõda ja president Zelenskõi ei tule siia kõnesid pidama.“