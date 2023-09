UIMASTID LASTESÕIMES: üheaastane New Yorgi poiss suri fentanüülimürgistusse

Sõimes leidsid uurijad esikukapist terve kilose paki fentanüüli, mis oli laste mängumattide peal, lisaks ka vahendeid, millega suuri uimastikoguseid pakkida. Daily Mail kirjutab, et kahtlusalused pakendasid ainet sealsamas, kus lapsed lõunauinakut teevad. Neli pisikest olid uimastiga kokku puutunud ja mürgistuse saanud, ühe lapse seisund on endiselt kriitiline. Väike Nicholas aga suri. Tema isa Otoniel Feliz ahastas usutluses The New York Timesiga, kuidas on see võimalik, kuidas tuleb kellelegi üldse pähe hoida narkootikume laste läheduses?