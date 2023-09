LAURA MALLENE | Ööl, kui mind rünnati, teadsin täpselt, mida teha. Nüüd õpetan seda teistele

Bosnia ja Hertsegoviina pealinnas Sarajevos, kus ma 2019. aastal mõnda aega elasin ja töötasin, oli parasjagu kell kaks, kui kõndisin töö-pühadepeolt tagasi koju. Pidu oli tore, täis karaoket ja head rakijat. Olin peaaegu oma Miljacka jõe ääres oleva kodu juures, minna oli ehk veel paarsada meetrit, kui minust kinni haarati. Minust ja mu telefonist.

Tema õnnetuseks olen teinud umbes sada võistlusmatši Brasiilia jiu-jitsus. Järgnev oli kergem kui ükskõik milline matš – mu keha teadis täpselt, mida teha, kuidas vabaneda haaretest ja kuidas toimida inimesega, kes sind ründab. Peale selle röökisin täiest kõrist. Sest peale selle, et võitluskunste valdan, olen ka jõustava enesekaitse instruktor ja tean, et see tüüp, kes sind ründab, tahab, et sa oleksid vait. Et sa kardaksid.

Järgmisel päeval oli enamik mu uuriva ajakirjanduse võrgustikus töötavatest kolleegidest mures, saatsid sõnumeid ja tulid korrusele, kus töötasin, uurima, et kuidas end tunnen – minu viis asjadega toime tulla on need kirja panna ja seda ma olin teinudki, keset ööd ja sotsiaalmeedias. Ainult mu otsene ülemus naeris täiest kõrist.

„KÕIKIDEST naistest,“ kordas Aida Cerkez, maailma kõige kihvtim sõjareporter ja uuriv ajakirjanik, naerupahvakute vahel, „valis ta välja SINU.“