MÄNG TULEGA | Tiit Terik: inimesed tahavad elada turvatundega, et õnnetuse korral jõuavad päästjad nende juurde kiiresti

Riik on nii kinni eelarve numbrite klapitamisel, et kokku hakatakse hoidma juba inimeste turvatunde pealt. Mis sõnumi see aga inimestele riigi poolt saadab, kui isegi pealinnas ei suuda riik elanike turvatunnet hoida? Lisaks tuli siseminister neljapäeval välja mõttega, et ka mõnest teisest oma ülesandest vabaneda, riputades selle omavalitsuse kaela.