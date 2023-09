TAGASI KESKAEGA! Kui Hiina ründab Taiwani, ähvardab maailma elektroonikatööstust häving

Tasub lisada, et maailma suurim majandus Ameerika Ühendriigid on võtnud endale kohustuse Taiwani rünnaku korral kaitsta. Venemaale sanktsioonide kehtestamisega on lihtne, sellest sõltub tegelikkuses maailmamajanduses üsna vähe. Ent kuidas veenvalt pigistada Hiinat, mis toodab suurema osa meie teleritest, rösteritest, nutitelefonidest, pesumasinatest ja millest iganes?