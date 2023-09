SELGUS MAJAS! Parvlaeva Estonia pardaauk ei tekkinud kokkupõrkest allveelaevaga

Alates 2022. aasta septembrist on Tallinna tehnikaülikoolis modelleeritud parvlaeva Estonia põhjakontakti, et saada vastus küsimusele, kas vrakilt leitud augud on tekkinud kokkupõrkest merepõhjaga. Tulemused näitavad, et väga tõenäoline on stsenaarium, et parda vigastused on tekkinud laeva kokkupõrkel merepõhjaga.