SALASTATUD INFO? Siseministeerium palus kontrollida, kas Tallinna erakool on Venemaalt raha saanud

Shanghai ja San-Francisco Püha Johannese nimeline Tallinna kool avas uksed aastal 2021. Tegemist on Vene õigeuskliku erakooliga, mis on kanooniliselt seotud Moskva patriarhaadiga. Õppekeel on vene keel ja 2021. aastal eetris olnud „Aktuaalse kaamera“ loos näidati ka Venemaal kirjastatud õpikuid.