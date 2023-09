VIDEO | PIINLIK APSAKAS: koalitsioonisaadikud hääletasid kogemata poliitilise kultuuri parandamist nõudva eelnõu poolt

Eelnõu seletuskirjas kirjutatakse, et Eesti Reformierakonna, Erakond Eesti 200 ja Sotsiaaldemokraatliku Erakonna valitsusliidu programmis aastataks 2023 – 2027 on sätestatud, et „Koalitsioon võtab eesmärgiks Riigikogu ja üldise poliitilise kultuuri parandamise.“

„Tegelikkuses on koalitsioon asunud niigi habrast poliitilist kultuuri kiiresti ja jõuliselt lõhkuma. Mitmed ühiskonnas väga suurt poliitilist kaalu omavad eelnõud (näiteks lasterikaste perede toetuste kärpimise eelnõu ja maksutõusude eelnõud) on Vabariigi Valitsus esitanud huvirühmadele vaid formaalselt kooskõlastamiseks, määrates kooskõlastamise ajaks üksikud päevad, mille eesmärk on igasuguse sisulise arutelu vältimine. Sellist käitumist ei saa aktsepteerida. Seetõttu teeb Isamaa fraktsioon ettepaneku Vabariigi Valitsusele asuda tõsimeeli parandama üldist poliitilist kultuuri,“ kirjutatakse eelnõu seletuskirjas.

Koalitsioonisaadikutest hääletasid eelnõu poolt sotsiaaldemokraadid Anti Allas, Raimond Kaljulaid, Helmen Kütt, Tiit Maran ja Reili Rand, reformierakondlased Anti Haugas, Karmen Joller, Meelis Kiili, Toomas Kivimägi, Urmas Kruuse, Katrin Kuusemäe, Jürgen Ligi, Valdo Randpere, Maido Ruusmann, Luisa Rõivas, Timo Suslov, Aivar Sõerd, ja Eesti 200-sse kuuluvad Marek Reinaas, Kalev Stoicescu, Kadri Tali, Peeter Tali, Tanel Tein ja Toomas Uibo.

Ligi: läks viltu

Erakonnakaaslaste poolthäältest nähtavasti üllatunud Reformierakonna fraktsiooni juht Erkki Keldo küsis istungi juhatajalt: „Jäi kahe kõrva vahel kuidagi seisma, et ei saanud aru, kumba pidi juhataja selle hääletusele pani. Paluks hääletuse katkestada ja uuesti selgitada, kumba pidi see hääletusele läks.“

„Palun selgitust, et mis oli täpselt küsimus. See jäi ebaselgeks,“ pöördus istungi juhataja poole reformierakondlane Maris Lauri.

„Väga lugupeetud istungi juhataja! Teil on alati väga kõva hääl, aga seekord oli sellel hääletusele panemisel väga kõva lärm saalis, nii et ei olnud kuulda täpselt, mismoodi ja kuidas see oli. Nii et ka minul on palve seda hääletust katkestada ja korrata ja uuesti see hääletus,“ palus ka nende erakonnakaaslane Toomas Kivimägi.