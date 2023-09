MART SOIDRO | Kaja Kallase pääsemine: idavedude skandaali varjutas riigieelarve

Aeg lendab linnutiivul. Kas tõesti on juba kuu aega on möödas idavedude skandaali algusest, kui ERR kirjutas, et peaminister Kaja Kallase abikaasale Arvo Hallikule kuuluv transpordiettevõte Stark Logistics on hoolimata Venemaa sissetungist Ukrainasse jätkanud oma äritegevust Venemaal?