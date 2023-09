VILJATÜLI: Poola teatas, et nemad enam Ukrainasse relvi ei saada

Teisipäeval esines Ukraina president Volodõmõr Zelenskõi New Yorgis ÜRO peaassamblee ees kõnega, milles kirus Euroopa riike, kes pikendasid Ukraina teraviljaimpordi keeldu. „On murettekitav näha, kuidas mõned Euroopas mängivad poliitilises teatris solidaarsust, tehes teraviljast põnevusfilmi. Võib tunduda, et nad esitavad oma rolle, aga tegelikult aitavad nad lavale upitada Moskva näitlejat,“ sõnas Zelenskõi. Need laused olid suunatud Poola, Ungari ja Slovakkia pihta. Selline etteheide oli aga Ukraina pikaaegsele liitlasele Poolale liiast.