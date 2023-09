Üllatavad ühendid, mis võivad aidata südame-veresoonkonna haiguste puhul

Seetõttu ei tule ka üllatusena, et kannabinoide ja südame-veresoonkonna haigusi käsitlevate teadusuuringute arv on kasvamas. See on enam kui teretulnud, sest südame-veresoonkonna haigused on maailmas peamine surmapõhjus, põhjustades peaaegu 18 miljonit surmajuhtumit aastas. Hinnanguliselt kannatab maailmas praegu 620 miljonit inimest südame-veresoonkonna haiguste all, kusjuures see arv kasvab elustiili muutuste ja elanikkonna vananemise tõttu.

Niisiis, kuidas saavad kannabinoidid aidata selle ülemaailmse probleemiga võidelda? Uurime välja! Täna süveneb PĒLL. kannabinoidide ja südame-veresoonkonna haiguste teadusmaailma, et anda teile ülevaade sellest põnevast uurimisvaldkonnast ja jagada ka praktilisi soovitusi!

Endokannabinoidsüsteem – fütokannabinoidide värav kehasse

Kui te ei ole kannabinoididega tuttav, võite õigustatult küsida, kuidas need ühendid võivad kehale sellist mõju avaldada. Vastus peitub meie kehas olevas kompleksses ühendite, valkude ja retseptorite võrgustikus mida nimetatakse endokannabinoidsüsteemiks (EKS). Endokannabinoidid on meie organismis loodud kannabinoidid (endogeensed kannabinoidid). Veel toodavad kannabinoide ja nende laadseid ühendeid erinevad taimed (fütokannabinoidid, mida PĒLL. paljudes oma toodetes kasutab) ja sünteetilised kannabinoidid on loodud laboris.

Nimetus „kannabinoid” tuleneb asjaolust, et esimesed avastatud ühendid leiti kanepitaimedest. See nimetus võib põhjustada oletuse, et kannabinoidid on kanepitaimedele ainuomased, kuid need on sama looduslikult esinevad ja inimkehas levinud kui närvid, vererakud ja elundid. Tõepoolest, ainult seetõttu, et endokannabinoide ja EKS-i leidub inimese sees, on kehasse viidud välistel kannabinoididel üldse mingisugune mõju!

EKS mängib inimese arengus ülitähtsat rolli, arenedes juba raseduse varaseimatest etappidest ning kannabinoidretseptorite ekspressioon on tuvastatav kogu loote ja lapse arengu jooksul. Täiskasvanutel moduleerib EKS neuronite aktiivsust ja võrgustike loomist kogu inimkehas ja selle paljudes süsteemides. Fütokannabinoide saab organismi viia EKS-i kaudu, aktiveerides selle retseptoreid ja põhjustades kehas teiste looduslike ühendite ekspressiooni, mis omakorda reguleerivad erinevaid keha funktsioone.

Mida see kõik siis tähendab? Lihtsamalt öeldes stimuleerivad fütokannabinoidid EKS-i, mis omakorda kutsub esile erinevaid positiivseid muutusi kehas. Meie närvide kaudu jõuab EKS peaaegu igasse kehaosasse, sealhulgas ajju, soolestikku ja südame-veresoonkonda.