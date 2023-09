Riigikogulased avaldavad toetust kanade paremate pidamistingimuste loomisele

„Paljudes riikides püütakse kanade puuris pidamisest loobuda ning kasvatada kanu vabapidamisesüsteemides, näiteks õrrekanalates, vabapidamises või mahepõllumajanduslikus munatootmises, kus lindude heaolu on kõrgem,“ kommenteeris riigikogu loomakaitse toetusrühma esimees Anastassia Kovalenko-Kõlvart . „Oleme riigikogu loomakaitse töörühmaga valmis ka omalt poolt välja tulema seadusandliku initsiatiiviga, kuidas tagada loomadele paremad tingimused, sest näeme kõrgemates lindude pidamisstandardites suuremat väärtust ka tarbijatele. Samas saame aru, et uute võimaluste tagamine saab ainult käia käsikäes riigi toetusmeetmetega, mis tähendab, et riik peabki selles valdkonnas teadlikult sellise suuna valima ning toetama ettevõtjaid, tagades sellega nende konkurentsivõimekuse ja taristu mitmekesistumise. Selle tulemusel jõuavad meie inimeste lauale kvaliteetsemad ja tervislikumad toiduained.“

Kanade puurispidamine on keelustatud Austrias, Taanis, Tšehhis ja arutelud käivad mitmes riigis. Kantar Emori 2023. aasta andmete põhjal ei toeta 77% Eesti elanikest kanade pidamist kitsastes traatpuurides. Seaduse järgi on kana kohta puuritootmises lubatud umbes A4 suurune pind, kuid „Pealtnägijas“ avaldatud kaadritest selgus, et mitme suurtootja puhul ei tagata lindudele isegi mitte seda ala. Vabapidamissüsteemides, näiteks õrrekanalates saavad linnud liikuda erinevate tasapindade vahel ja nende heaolu on kõrgem võrreldes kitsa traatpuuri ruumikitsikusega.