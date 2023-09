VIDEO | Kallas: peame laenu võtma, et katta püsikulusid

Kallase sõnul jääb meedias pealkirju lugedes mulje, et riigieelarve tegemine on pidu ja pillerkaar. „Et natuke vaieldi, söödi-joodi, keegi sõitis varem koju ja oligi asi tehtud. Tegelikult on see küll võrreldav saunas terasharjaga vihtlemisega, et see mingi tore asi ei ole. Ma ei ole kindel, kas saadakse päris hästi aru, kui hullus olukorras see eelarve on. Me oleme ise kogu suve igat senti ja igat protsenti taga ajanud ning oleme endiselt tõsiselt hädas. Olen kordumatu arv oma peas kirunud kõiki neid, kes on aastate vältel avalikkust hullutanud jutuga, et laenud on tagastamatud ja neid kunagi tagasi maksma ei pea. Ja nõudnud ka igal aastal igasse valda ühe rohkem raha.Tulemus on see, et peame laenama selleks, et katta püsikulusid ja ainuüksi intresside arvelt saaksime katta hoobilt Eesti ühe õhutõrjesüsteemiga,“ jutustas Kallas.