OTSEBLOGI | President Karis ÜRO-le: me ei tohi leppida olukorraga, kus agressor kasutab vetoõigust ja julgeolekunõukogu ei ole võimeline tegutsema

„Julgeolekunõukogu mõte on tagada rahvusvaheline rahu ja julgeolek. Aga tegutsemise asemel on nõukogu halvatud ja see on toonud kaasa arvukalt negatiivseid tagajärgi üle kogu maailma, olgu selleks siis suutmatus pakkuda lahendusi konfliktidele või toiduga kindlustatusele. See ohtlik suundumus ei alanud Venemaa agressiooniga Ukraina vastu, küll aga on see selle tõttu kinnistunud,“ rääkis president Karis. „Me peame koostööd tegema, et kaitsta ÜRO põhikirjale tuginevat rahvusvahelist õigust. Nii Julgeolekunõukogu koosseis kui ka selle töömeetodid tuleb põhjalikult läbi vaadata.“