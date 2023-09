Treeneri vägivallaasjas lõppes kohtulik uurimine

Riho Rannikmaa sattus politseiuurimise alla seetõttu, et ühe lapsevanema avalduse kohaselt oli ta 22. septembril 2021 Vinni spordikompleksis Sakura spordiklubi treeningul löönud tüdrukut selja tagant rusikaga nii tugevalt vastu kukalt, et laps sai muhu. Prokuratuur esitas Rannikmaale süüdistuse kehalise väärkohtlemise paragrahvi järgi ja asi saadeti kohtusse. Viimastel kuudel on peetud mitu istungit. Milliseid taotlusi on esitatud, kohus ei avalda. Süüasjas on kohtulik uurimine läbi saanud. Kohtu pressiesindaja sõnul on protsessil olnud ka kohtuvaidlused.

Rannikmaa kaitsja, vandeadvokaat Kristjan Tuul on varem öelnud, et kaitsjate hinnangul on tegemist ebaõige süüdistusega: tõendatud ei ole rusikaga löömine, samuti ei tekkinud lapsele muhku. „Seda enam, et laps tegi treeningu lõpuni ilma midagi kurtmata.“