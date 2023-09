SÕJAKOKKUVÕTE | Suitsukate Krimmis

Kohalik teede teabekeskus teatas Telegrami postituses: „Liiklus Krimmi sillal on ajutiselt blokeeritud. Sillal ja ülevaatusalal viibijatel palutakse säilitada rahu ja järgida transpordi turvatöötajate juhiseid.“ Samal ajal kerkis teisel pool poolsaart Sevastopoli piirkonda suitsukate. Venemaa võimud kasutavad Krimmis sageli suitsukatet, et takistada droonirünnakuid. Sevastopoli nukuvalitsuse kuberner Mihhail Razvožajev ütles, et kasutatakse „aerosoolmaskeerivaid vahendeid“, ta püüdis elanikkonda veenda, et sellised meetmed on ohutud. Razvožajevi sõnul saidki droonid selle tulemusena alla tulistatud ja millelegi pihta ukrainlaste taevasilmad ei saanud. Krimmi elanike ühismeediakanalitesse postitatud videod näitasid aga, et piirkonnast, kus asub Venemaa sõjaväebaas, tõuseb õhku suur suitsusammas.

Ukraina esileedi Olena Zelenska ütles ÜRO peaassamblee kuluaarides, et rohkem kui 19 000 Ukraina last on sunniviisiliselt küüditatud Venemaale või Ukraina okupeeritud aladele. Seni on tagasi õnnestunud tuua vaid 386. „Venemaal öeldi neile, et nende vanemad ei vaja neid, et nende riik ei vaja neid, et keegi ei oota neid,“ ütles Zelenska. „Röövitud lastele öeldi, et nad ei ole enam Ukraina lapsed, vaid nad on Vene lapsed.“