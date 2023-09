JUHTKIRI | Auklik eelarve: kinnitage rihmad, ees on sõit järjest auklikumaks muutuval teel!

Ega arutelu sisu ja tulemus ka palju paremad välja näe. 2024. aastal ei tule küll ühtegi uut maksu, kuid sellele järgmise aasta eelarve strateegias on juba eos sees umbes 400 miljoni suurune auk, millega tuleb hiljemalt juulis tegeleda. Ehk „Kalevipoega“ parafraseerides: „Tänasida toimetusi viska ikka homse varna.“ Selle teostamiseks võib olla vaja väänata riigieelarve baasseadust – vaatamata sellele, et praegune peaminister Kaja Kallas sama veel 2019. aasta augustiski Jüri Ratase valitsusele ette heitis.

Nägime ka üsna mannetuid katseid saada lisaraha pankuritelt, mis paraku kujunes vastupidiseks. Nagu ironiseerib Eesti Panga president Madis Müller: valitsusega rääkimas käinud pangajuhid väärivad omanikelt preemiat, et rääkisid maksurahu sildi all välja nii kasulikud tingimused.

Ökonomistid aga näevad, et uuest aastast kehtima hakkav käibemaksutõus on vallandamas ostubuumi. Juba on esimesed kaupmehed jäänud vahele plaanidega seda ära kasutada ehk hakata hindu tunduvalt enam üles kruvima, kui lubatud kaheprotsendiline käibemaksutõus.

Ettevõtjad on juba pakkunud, et kui on vaja lisatulu, tuleks vaadata üle oma võimalused lisaraha saada, näiteks teha rahaks kinnisvara või ettevõtteid. Samuti on puudu paljulubatud tulevikku vaatamisest. Mis täpsemalt meid ootab, see selgub eelarve täies mahus avaldamisel, kuid juba praegu ei anna avaldatu suurt põhjust teha muud, kui turvarihmad üle kontrollida – ees on sõit järjest auklikumaks muutuval teel.