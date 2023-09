Sügisene ilma jahenemine võib tuua ootamatu külalise – põiepõletiku. Kuidas temast hoiduda?

Kuidas aru saada, et tegu on põiepõletikuga?

Inimesed, kes on juba kord põiepõletikku põdenud, tunnevad selle haiguse sümptomid eksimatult ära. Tsüstiidi kõige tavapärasemateks nähtudeks on pakiline ja sage urineerimisvajadus, öine urineerimine, urineerimisraskused ning kipitus- ja pakitsustunne urineerimisel. Uriin võib omandada ebameeldiva lõhna ning muutuda häguseks. Harvemini võivad esineda veri uriinis, külmavärinad ja palavik. Mida kiiremini nende sümptomite ilmnemisel raviga alustada, seda kiirem on ka paranemine.

Miks põiepõletik just peamiselt naisi ohustab?

Kuigi ka mehed võivad tsüstiiti haigestuda, on selle haigusega palju sagedamini hädas just naised. Peamine põhjus on naiste urogenitaaltrakti anatoomiline ehitus. Naiste kusiti on lühem ja paikneb pärakule lähemal ning on seetõttu nakkusele vastuvõtlikum. Uuringud näitavad, et pooled naistest põevad põiepõletikku elu jooksul vähemalt korra. Tsüstiidi eest ei ole kaitstud ka lapsed, kuid kõige kõrgem oht haigestumiseks on seksuaalselt aktiivsetel naistel.

Miks põiepõletik tekib?

Põiepõletiku tekitajaks on enamasti soolestikus elutsev bakter Escherichia coli ehk niinimetatud kolibakter. Harvemini võivad tsüstiiti tekitada ka teised bakterid, viirused või seened. Enamasti on tsüstiidi tekke põhjuseks see, et soolebakterid liiguvad anaalpiirkonnast ümbritsevate pindade kaudu kusitisse ning sealt edasi põide. Põiepõletiku oht on suurem aktiivse suguelu ja raseduse korral. Tsüstiiti soodustavaks teguriks on ebapiisav vedeliku tarbimine, mille tõttu on kuseteede läbivool liiga väike. Organismi muudab põiepõletikule vastuvõtlikumaks külmetumine.

Mida teha põiepõletikust hoidumiseks?