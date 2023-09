Türi linnurappija jälgedel: kuidas toonekurgede tapja vastutusest pääses

„Sain kohe aru, et toonekurg on surnud, sest ta jalad olid imelikus asendis,“ jutustab naisterahvas keskkonnaameti uurijale, kuidas ta 2022. aasta 1. mai ennelõunal sõitis Väätsalt kümne kilomeetri kaugusele Türile. Lühikesel teelõigul on see juba teine pesa, mis püüab tema tähelepanu. Kõigepealt näeb tunnistaja tee ääres kurepesa, kus lind ebaharilikult lamab, pea ja üks tiib ripuvad üle pesaääre. Aga ta ei pea seda esimese hooga alarmeerivaks – toonekured ikka surevad. Autot juhtides jääb tal märkamata, et pesa all põllul vedeleb valges sulemeres veel teinegi surnud kurg. Mõned kilomeetrid eemal aga hakkavad tunnistaja peas häirekellad lööma. Tee ääres on järgmine kurepesa, mille peremees lebab samuti elutult põllul.