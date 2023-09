Eesti oma VPS veebimajutuslahendus aitab hallata suuri andmekogumeid ja keerukaid veebirakendusi

Veebisaidi majutamine on veebipõhise äri edukuse ja veebisisu kättesaadavuse seisukohast kriitilise tähtsusega. Oma veebisaidi hea toimimise tagamine nõuab aga palju enamat kui lihtsalt domeeni registreerimist ja lehtede üleslaadimist. Sõltuvalt sinu veebiprojekti iseloomust ja nõuetest võib see vajada täiustatud majutusteenust, mis suudab pakkuda stabiilsust, turvalisust ja kiiret jõudlust.

Siin tuleb mängu VPS ehk Virtuaalne privaatserver. See veebimajutuse vorm võimaldab võtta oma veebikeskkonna üle suuremat kontrolli kui jagatud veebimajutus. VPS pakub sulle omaette virtuaalset serverit, mis on isoleeritud teistest kasutajatest. See tähendab, et sinu sait töötab sujuvalt isegi suure liiklusega perioodidel, ja sa ei pea jagama ressursse sadade teiste veebisaitidega, nagu seda teeb tavaline veebimajutus. Kui asud Eestis ja olenemata sellest, kas sinu veebiprojekt on suur või väike, võib VPS olla võti selle tõrgeteta toimimiseks.