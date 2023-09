Eesti Panga juht valitsuse kokkuleppest: omanikuna maksaksin pangajuhtidele nii edukate läbirääkimiste eest korraliku preemia

Peaminister Kaja Kallas teatas pärast eelarveläbirääkimisi, et sotsiaaldemokraatide poolt pakutud pangamaksu ei tule, aga see-eest on pangad nõus solidaarselt ühiskonda panustama. „Selle tulemusena saame pankadele kolmeks aastaks maksurahu kehtestada,“ selgitas peaminister, et pangad lubasid järgmise kahe aasta jooksul erakorraliselt välja võtta rohkem dividende, mille eest maksavad tulumaksu riigi eelarvesse. Kahe aasta peale on see panus kokku 120 miljonit.