ILUSALONGI VÕIB TEHA IGAÜKS JA KASVÕI KELDRIS?! Nördinud naine: „See pole okei, et juukseid pestakse sealsamas, kus kohvitassi!“

Maria on küll elanud Eestist kaksteist aastat eemal, kuid selle aja sees külastanud ka siinseid ilusalonge. „Olen Soomes ilusalongi omanik. Minu eesmärk oli teha selline salong, kus on täidetud kõik nõuded. Alates ehitusregistri sissekannetest ning lõpetades korraliku ventilatsiooniga. Pean oluliseks jälgida kõiki nõudeid, mida terviseamet on välja käinud,“ ütleb ta. „See, mis Eestis toimub, ei ole okei!“