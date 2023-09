Tartus hukkus sõidukilt löögi saanud jalakäija

Tartu jaoskonna liiklussüütegude uurimisgrupi politseikapten Anita Peiponeni sõnul liikus kaubik mööda Turu tänavat Aida tänava suunas, kui põrkas kokku paremalt lähenenud jalakäijaga. „Mis põhjusel kaubikujuht jalakäijat õigeaegselt ei märganud ja mis tingis nii raskete tagajärgedega liiklusõnnetuse, selle peab välja selgitama kriminaalmenetlus. Küll on teada, et õnnetus juhtus pimedal ajal ristmikul, kus foorides põles kõikidele liiklejatele kollane tuli. Tee sündmuskohal on kaetud asfaldiga, maapind oli vihmamärg, maksimaalne lubatud kiirus on seal 50 km/h,“ võttis uurija kokku õnnetuspaiga tehiolud.