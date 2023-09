OTSEBLOGI | Voronežis kukkus alla Vene pommitaja. Diversandid panid Moskva lähedal paar lennukit plahvatama

Tsahkna sõnul on Venemaa rünnakutega tsiviiltaristu vastu hävitanud kodusid, haiglaid, õppehooneid ning elektri- ja veejaamu, mis on märgatavalt vähendanud Ukraina tsiviilelanike, sealhulgas laste heaolu ja turvalisust. „Iga päev loeme õudusega uudistest, kuidas tsiviilisikud, nende hulgas lapsed ja imikud, on saanud kannatada või surma järjekordses Venemaa raketirünnakus. Venemaa teod näitavad meile selgelt, et Putini koht on tribunali ees,“ sõnas Tsahkna. Välisminister lisas, et me ei tohi jääda ootama sõja lõppu, vaid peame tegelema ülesehitusega juba nüüd. „Ainult nii saame toetada Ukraina laste tulevikku ning pakkuda sellega neile lootust,“ ütles minister ja lisas, et just sel põhjusel ehitas Eesti Ukrainasse Žõtomõri oblastisse uue lasteaia, mis avati juunis. Eesti alustas ka koostöös Ukraina esimese leedi Olena Zelenska fondiga peremajade ehitamist, et tagada kodune keskkond orvuks jäänud lastele.