Õigusteadlane: kõiki Vene numbrimärkidega autosid on õiguslikult keeruline konfiskeerida

Nii nagu praktiliselt kõigis riikides on ka Eestis karistusseadustikus paragrahv, mis näeb ette kohustusliku tahtliku süüteoga saadud vara konfiskeerimise. „Rahvusvahelise sanktsiooni rikkumine on Eestis kuritegu. Kuid ei ole lihtne leida tõlgendust, mis võimaldaks lugeda Venemaal seaduslikult ostetud auto pärast sellega Eesti piiri ületamist tahtliku kuriteoga saadud varaks,„ räägib Jaan Ginter. Eesti karistusseadustik lubab konfiskeerida ka vahendi, mida kasutati või kavatseti kasutada tahtliku süüteo toimepanemiseks. „Sanktsiooni rikkumisega üle piiri toodud autot on tõenäoliselt võimalik lugeda vahendiks, millega sanktsioone rikuti,“ ütleb ta.

Ginteri sõnul on keerulisem olukord selles osas, kas kõigi Eestis ringi sõitvate Vene registrimärgiga autodega on sanktsioone rikutud. Autode import pandi sanktsioonide alla alates käesoleva aasta 24. juunist. „Tõenäoliselt ei ole võimalik väita, et nende autode puhul, mis tulid üle Eesti piiri enne 24. juunit oleks tegu olnud kuriteoga ning neid siis tõenäoliselt ei saa ka konfiskeerida. Kõige keerulisem on aga küsimus sellest, kas ikka ka iga alates 24. juunist Venemaalt tulnud auto puhul on tegu sanktsioonide rikkumisega,„ räägib Ginter. „Kui vaadata täpselt seda Euroopa Nõukogu määruse artiklit, mille alusel on nende autode piiriületamisega väidetavalt tegemist sanktsioonide rikkumisega, siis artikkel keelustab siiski selgelt ainult „otse või kaudselt osta, importida või üle anda XXI lisas loetletud Venemaalt pärinevaid või Venemaalt eksporditavaid kaupu, mille müük toob Venemaale märkimisväärset tulu ja võimaldab tal jätkata Ukraina olukorda destabiliseerivat tegevust“.“

Selle artikli inglisekeelne tekst on mõnevõrra erinev ning sellest ilmneb vaieldamatult, et artiklis mainitud märkimisväärne tulu peaks tulenema just ostmisest, importimisest või üle andmisest, ütleb Ginter. Kui vaadata nüüd neid autosid, mis on üle piiri tulnud ilma omaniku vahetumise eesmärgita lihtsalt selleks, et omanik saaks näiteks Eestis mõnes spaas natukene aega veeta, siis on raske näha sellises auto üle piiri toomises Venemaale märkimisväärse tulu allikat, lisab ta.

„Selgem seisukoht, et ka lihtsalt siia üle piiri auto toomist tuleks lugeda sanktsioonide rikkumiseks, tuli alles Euroopa Komisjoni poolt 8. septembril, mil Komisjonist tuli vastus küsimusele „Kas Venemaa kodanikud võivad ajutiselt Euroopa Liitu kaasa võtta nõukogu määruse 833/2014 artiklis 3i mainitud lisas XXI loetletud isiklikke esemeid ja sõidukeid ja vastavalt artiklis sätestatud keelule, nt. turismireisidele?„ selgelt „ei“ ning seda isegi sõltumatult perioodi lühidusest, milleks auto Euroopa Liidu territooriumile tuua tahetakse. See seisukoht läheb oluliselt kaugemale Euroopa Nõukogu poolt nende määruses võetud seisukohast, et keelata ikka Venemaale märkimisväärse tulu tekitamist,“ kõneleb Ginter.

Tema sõnul pole selge, kas Euroopa Kohus peaks sellist Euroopa Nõukogu seisukoha laiendavat tõlgendamist Euroopa Komisjoni poolt kohaseks. Euroopa Kohtu praktikas on küll leitud, et sanktsioone tuleks tõlgendada laialt, aga ei saa olla lõpuni kindel, et nii lai tõlgendus saaks Euroopa Kohtu poolt heaks kiidetud.

„Veelgi keerulisem oleks Euroopa Kohtul nõustuda autode konfiskeerimisega, mis oleks Venemaalt tulnud enne 8, septembrit, mil Euroopa Komisjon selle viimase tõlgenduse andis. Ning Eesti puhul võiks kahtlus olla kõrgem ka nende autode puhul, mis olid Eestisse tulnud enne 14. septembri kella 10.00ni, mil Eesti selgelt keelustas Venemaa registrimärgiga autode sisenemise Venemaalt Eesti territooriumile. Nende autode puhul oleks ikkagi keeruline tõendada, et tegemist oli tahtliku sanktsioonide rikkumisega.”

Siseminister Lauri Läänemetsa sõnul teeb ta sel nädalal valitsusele ettepaneku, et Vene numbrimärgiga autod tuleb kindla ajavahemiku jooksul Eestis arvele võtta või riigist välja viia, vahendab Delfi.