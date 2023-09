Kaitsja vaidlustab Aivo Petersoni vahi all hoidmise

Prokuratuur saatis kohtusse kriminaalasja, milles süüdistab Aivo Petersoni ja Dmitri Rootsi riigireetmises ning Vene kodanikku Andrey Andronovi Eesti Vabariigi vastu suunatud vägivallata tegevuses. Süüdistuse kohaselt abistasid Aivo Peterson ja Dmitri Rootsi 2022. aasta oktoobrist 2023. aasta 10. märtsini Venemaa Föderatsioonist saadud suuniste alusel teadlikult ja organiseeritult Venemaad ning Venemaa ametiasutuste ülesandel tegutsenud inimesi Eesti Vabariigi vastu suunatud tegevuses.

Süüdistuse järgi osalesid süüdistatavad teadlikus mõjutustegevuses, mille eesmärk oli luua Eestis Venemaa välis- ja julgeolekupoliitika narratiive ja propagandasõnumeid toetav poliitiline ühendus. Selle ühenduse kaudu taheti süüdistuse kohaselt luua Venemaale võimalus ohustada Eesti põhiseaduslikku korda, sekkuda Eesti sisepoliitikasse ning mõjutada ka välispoliitikat.

Aivo Peterson pole kaitsja Mati Senkeli sõnul süüdistust omaks võtnud. Senkel on öelnud, et senise kohtupraktikaga pole antud kaasusel mitte midagi pistmist – kui seni süüdimõistetud riigireeturid Simm, Dressen, Veitman, Puusepp, Metsavas ja Volin tegutsesid salaja kümneid aastaid, müües Venemaale riigisaladusi, siis kogu Petersoni tegevus on olnud avalik ning sellega saab ka praegu tutvuda Youtube’is, Facebookis ning mujal sotsiaalmeedias. „Seega prokuratuuri väide, et Petersoni teo kvalifikatsioon on kooskõlas senise riigireetmise kohtupraktikaga, on karjuvas vastuolus tegelikkusega,“ räägib Senkel.

Kaitsja plaanib Petersoni vahi all hoidmise vaidlustada. Tõenäoliselt arutab kohus seda eelistungil 7. novembril, lisas ta.