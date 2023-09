SÕJAKOKKUVÕTE | Zelenskõi ÜROs: Venemaa kasutab jõudu teie kõigi vastu!

Eesti president Alar Karis andis ÜRO peaassamblee eel teleintervjuu CNNi uudisteankrule Isa Soaresile. Intervjuus rõhutas ta muu hulgas vajadust reformida ÜRO julgeolekunõukogu. Ajakirjanikku huvitas see mõte väga, ta küsis täpsustavalt, kas Karis peab silmas teatud riikide, agressorriikide vetoõiguse ära võtmist. Karis vastas, et küsimus pole ainult vetos, vaid ka selles, et ÜRO pole enam sama organisatsioon, mis ta oma alguspäevil oli. Liikmeid on palju rohkem, tõenäoliselt on neid vaja juurde ka julgeolekunõukogusse. Kes need olla võiks, on arutlemise ja läbivaidlemise küsimus, sõnas Karis.