JUHTKIRI | Kalliks läinud ravivead. Toimunud on äärmiselt häbiväärne venitamine, ekspertide mahategemine ja huvide konfliktis inimeste arvamuste kaasamine

Arstide töö on püha, kuid vahel visatakse süsimusta huumorit nendegi arvel. „Kas teile öeldi juba, et teil pole mumps, vaid vähk?!“ Gangreeni tõttu operatsioonile toodud haigel saetakse maha vale jalg...

Eksida ongi inimlik. Veelgi enam – ei eksi ainult see, kes ei tee midagi. Ja kes eksib, see õpib. Need on kõik üsna toredad sõnakäigud, mis võivad lohutada paljude erialade inimesi. Mõnede suurte eranditega – on valdkondi, kus eksimine on elu ja surma küsimus.

Meditsiin on üks valdkondi, kus vead on surmavad. Nende vältimiseks panustatakse õppesse ja kontrolli. Antakse vandeid ja küsitakse teiste erialaspetsialistide hinnanguid. Sellest hoolimata võib eksimusi ka arstidel ette tulla.

Õhtuleht jutustab järjekordse loo, mis saab siis, kui arst eksis. Ühes peres pole enam ema, kes võinuks veel aastaid oma lastele rõõmu valmistada. Paraku mattus surma põhjustanud võimalike ravivigade – kokku kolme! – uurimine ametkondlikku ringkaitsesse. See kestab juba nii kaua, et asja ähvardab aegumine.

On mõistetav, et vahepealne pandeemia andis meedikutele muud tegevust, kuid nüüd on olukord ju rahunenud ning paraku on selles loos kurikuulsa meedikute ringkaitse tunnused väga selgelt näha. Kuni selleni välja, et asja hindas ekspert, kes läks mõned päevad pärast oma hinnangu andmist tööle samasse haiglasse, kus juhtum aset leidis.

„Ja see pole mingi tavaline case, mitmete arstide arvates on see viimaste aastate tõsiseim raviveajuhtum,“ ütleb pere huve kaitsev advokaat Olavi-Jüri Luik. Mõlemal poolel on õigus esitada oma argumente. Kedagi ei saa kohtuta süüdi mõista. Ometi on siin olukord hullemast hullem – toimunud on äärmiselt häbiväärne venitamine, ekspertide mahategemine ja siis omakorda huvide konfliktis inimeste arvamuste kaasamine.